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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الأمم المتحدة تمنح رجل أعمال من غزة لقب سفير السلام

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:58 - 26 يوليو 2020
الوادية الوادية
تقارير
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منحت منظمة الأمم المتحدة وأكاديمية السلام الدولية (الأكاديمية الهاشمية) ومنظمة الاعتماد الدولية (IAO)، لقب سفير السلام الدولي، لرجل الأعمال الفلسطيني، تامر سعد الوادية من سكان قطاع غزة. 

ورحب الوادية باللقب، الذي مُنح له من قبل جهات دولية ومنظمات أممية، معبراً فيه عن سعادته وامتنانه لكل القائمين على تعزيز السلام السياسي والمجتمعي، لما له من مصلحة لخدمة المواطنين، الذين يبقون ضحية أي صراع يتشكل بين الأطراف.

وقال الوادية: إن هذا اللقب سيعطيه دفعة في الاتجاه الصحيح للدفاع عن المواطنين الفلسطينيين، الذين يحاولون العيش بسلام بعيداً عن الصراعات، خاصة وأن قطاع غزة بقعة ساخنة، يستمر فيها الصراع.

وتقدم بجزيل الشكر والثناء للملك الأردني، عبد الله الثاني، وعقيلته الملكة رانيا العبد الله، والأسرة الهاشمية، ورئيس الأكاديمية ومنظمة الاعتماد الدولي (IAO) في الشرق الأوسط الدكتور محمد الزيود. 

ويعتبر الوادية من رجال الأعمال الفلسطينيين البارزين في مجال الأعمال الغذائية على مستوى فلسطين.

 

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