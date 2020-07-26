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خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:26 - 26 يوليو 2020
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تقارير
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يدخل اليوم 26 يوليو/تموز، خمسة أسرى من الضفة الفلسطينية المحتلة أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد، وهم:

الأسير خليل مسلم محمد براقعة من بيت لحم المحكوم بالسجن المؤبد 20 مرة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن مدينة طولكرم/

الأسير أدهم محمد عبد العزيز يونس (36 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد خمس مرات بالإضافة إلى 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 13 عامًا في سجون الاحتلال، بتهمة مقاومة الاحتلال والتخطيط لتنفيذ عملية نتانيا التي قتل فيها خمسة صهاينة وجرح فيها العشرات، وهو من قادة حركة الجهاد الإسلامي.

والأسير تامر حسين سعيد جعار (39 عامًا) المحكوم بالسجن 24 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن نابلس/

الأسير محمد إدريس بدوى رشدان (43 عامًا) المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 19 عامًا في السجون.

والأسير أشرف غازي عيسى عواد (32 عاماً) من قرية عورتا المحكوم بالسجن 7 أعوام بالإضافة إلى 10 أشهر ومعتقل منذ عام 2013، وأمضى سبعة أعوام في السجون.

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