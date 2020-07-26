بدء توافد ضيوف الرحمن لأداء الحج في ظروف استثنائية

أكدت المملكة العربية السعودية أمس السبت 25/7/2020, قبيل أيام من بدء مناسك الحج عن بدء توافد حجاج بيت الله الحرام على مكة، التي تحتضن أبرز المشاعر المقدسة للمسلمين.

وقالت السعودية "بدء وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة".

ويشار الى انه أول إعلان لوصول وفود حجاج لمكة، في ظل قرار سابق للمملكة بتنفيذ حج محدود لبضعة آلاف من المقيمين بالمملكة تفاديا لتداعيات تفشي فيروس كورونا.

وقال مصطفى بن يوسف حاج من كمبوديا، ومقيم بالمملكة، إنه تقدم بطلب ترشح لأداء الحج هذا العام (لوزارة الحج السعودية) وتم قبوله، وأجرى فحص كورونا، وأتم حجرا صحيا لمدة أسبوعين قبل الوصول إلى مكة.

فيما أكدت وزارة الداخلية السعودية، في بيان نقلته "واس"، أنها فرضت طوقا أمنيا محكما على المشاعر المقدسة، محذرة من القيام بالحج دون تصريح مسبق , موضحاً انه خلال أسبوع، ضبطت 16 شخصا مخالفا.

أعلنت السعودية الثلاثاء, خطتها لتنفيذ إقامة الحج المحدود للمقيمين في أراضيها، عبر وسائل عدة أبرزها: إقامة الطواف بأفواج وبمسافات آمنة، وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير لتصل إلى 10 مرات في اليوم، وتجنيد 3500 عامل يعملون على 3 ورديات.