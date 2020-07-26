Ooredoo تقدم رعاية للحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "بيكتي"

قدمت شركة Ooredoo فلسطين رعاية للحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بيكتي) لتنفيذ أنشطة متنوعة في قطاع التكنولوجيا والابتكارات.

وأوضحت الشركة، أنها تعمل في ظل جائحة كورونا على إعادة توجيه مساهمتها المجتمعية نحو القطاعات المرتبطة بالعالم الرقمي والتكنولوجيا لتقديم حلول مبتكرة تعوضهم عن محدودية الحركة والتنقل، للمساهمة في المحافظة على مجتمع سالم ومعافى، ويأتي ذلك انسجامًا مع رؤية الشركة بإثراء حياة الناس الرقمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين الدكتور ضرغام مرعي: "إن Ooredoo مستمرة ببرامج مسؤوليتها المجتمعية، إيمانًا من الشركة بأهمية التعاون والتكاتف في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها اليوم، لذلك قامت الشركة بالتعاون مع الحاضنة الفلسطينية "بيكتي"، بدعم المشاريع والابتكارات الشابة التي من شأنها تقديم حلول رقمية للعديد من المشاكل التي تواجهنا خلال حياتنا اليومية على مستوى الأفراد أو قطاع الأعمال".

وأضاف د. مرعي: "كما نوجه عظيم الشكر للشركاء في الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الجهد المميز الذي يبذلونه لاحتضان المهارات الشابة في القطاعات التقنية والرقمية ورفدهم بكل الدعم اللازم لتطوير مشاريعهم وأفكارهم، متمنين لهم دوام النجاح".

من جانبه قال رئيس مجلس ادارة الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "بيكتي" السيد سعيد زيدان: "إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحاجة لتكاتف جميع الجهود لدعمه والإستثمار بطاقات الشباب المبتكر والمبدع الذي يحاول جاهدًا خلق حلول مبتكرة وآليات سهلة وعملية تساهم بإثراء حياة الناس في المجتمع الفلسطيني، لما في ذلك من مساهمة لجعلنا أكثر قابلية للتأقلم مع المستقبل القريب.

وشكر زيدان شركة Ooredoo على دعمها لقطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل مستمر، معربًا عن سعادته بهذا الدور الذي يجب على جميع مؤسسات القطاع الخاص الاحتذاء به".