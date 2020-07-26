ما الذي ستكشفه "سرايا القدس" خلال وثائقي الميادين الأسبوع المقبل ..؟

تعرض قناة الميادين الأسبوع القادم "وثائقي" من إنتاج سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تكشف فيه السرايا جزء من صراع الأدمغة بينها وبين المخابرات الصهيونية.

ويكشف الوثائقي الذي يتخلله الكثير من المشاهد الحقيقية قدرة أمن سرايا القدس على اختراق المنظومة الأمنية الصهيونية وتسجيل نجاحات كبيرة في تضليل عناصر الشاباك الذين يعملون ليل نهار لاستهداف المقاومة الفلسطينية .

ويبين الوثائقي القدرة الكبيرة التي يتحلى بها مجاهدو أمن السرايا في تتبع عملاء الاحتلال وتفكيك الشبكات الأمنية التي تستهدف مشروع المقاومة .