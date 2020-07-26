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يتخلله مشاهد حقيقية

ما الذي ستكشفه "سرايا القدس" خلال وثائقي الميادين الأسبوع المقبل ..؟

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:07 - 26 يوليو 2020
قناص من سرايا القدس قناص من سرايا القدس
تقارير
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تعرض قناة الميادين الأسبوع القادم "وثائقي" من إنتاج سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تكشف فيه السرايا جزء من صراع الأدمغة بينها وبين المخابرات الصهيونية.

ويكشف الوثائقي الذي يتخلله الكثير من المشاهد الحقيقية قدرة أمن سرايا القدس على اختراق المنظومة الأمنية الصهيونية وتسجيل نجاحات كبيرة في تضليل عناصر الشاباك الذين يعملون ليل نهار لاستهداف المقاومة الفلسطينية .

ويبين الوثائقي القدرة الكبيرة التي يتحلى بها مجاهدو أمن السرايا في تتبع عملاء الاحتلال وتفكيك الشبكات الأمنية التي تستهدف مشروع المقاومة .

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