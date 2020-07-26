د. عبد ربه: لجنة الوبائيات قد توصي غداً لرئاسة الوزراء على إبقاء حالة الإغلاق خلال العيد

أكد د. علي عبد ربه مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة: لجنة الوبائيات انها سترفع للجنة الطوارئ العليا خلال اجتماعها غدا برئاسة رئيس الوزراء مجموعة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا خاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك .

وقال د.عبد ربه ان توصيات لجنة الوبائيات تصب في إبقاء حالة الإغلاق ومنع التنقل ما بين المحافظات خاصة المناطق المغلقة والالتزام بكافة التدابير والإجراءات الصحية والوقائية ومنع الاختلاط والزيارات العائلية.

وكانت وزارة الصحة برام الله اعلنت امس عن تسجيل حالة 5 حالات وفاة ليرفع عدد الوفيات لـ78 و382 إصابة جديدة بفيروس كورونا و627 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.