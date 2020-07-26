الأسيران أدهم يونس وتامر جعار يدخلان أعواماً جديدة في الأسر

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد أدهم محمد عبد العزيز يونس (36 عاماً)؛ من بلدة علار قضاء محافظة طولكرم بالضفة المحتلة، أنهى ثلاثة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الرابع عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأشارت مهجة القدس إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 26/7/2007م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن المؤبد خمس مرات بالإضافة إلى عشرون عاماً؛ بتهمة الإنتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير أدهم يونس ولد بتاريخ 18/12/1984م؛ وهو أعزب؛ ويقبع حالياً في سجن إيشل.

وأضــافـت مــؤســسـة مـهــجـة الـقـدس أن الأســيـر الـمـجـاهد تامر حسين سعيد جعار (39 عاماً) من بلدة علار قضاء طولكرم، أنهى خمسة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه السادس عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد تامر جعار ولد بتاريخ 13/11/1981م، وهو أعزب، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 26/07/2005م، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكماً بحقه بالسجن لمدة (24) عاماً بتهمة الإنتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني، ويقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي.