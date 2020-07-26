اعتقال الداعية الفلسطيني محمود الحسنات من قبل السلطات السودانية يُثير جدلاً

أثار إعلان السلطات السودانية اعتقال الداعية الفلسطيني البارز محمود الحسنات، وهو إمام وخطيب في السودان، جدلاً واسعاً.

فقد قالت مواقع سودانية إن الداعية محمود الحسنات، الذي يقيم في البلاد منذ نحو عامين قادماً من قطاع غزّة، اعتقل للتحقيق معه حول اتهامه بالمشاركة في مظاهرة خرجت الجمعة، تنادي بعودة النظام القديم بقيادة عمر البشير.

ونشرت مواقع سودانية صورة الداعية الحسنات من داخل أحد المراكز الأمنية، وصورا أخرى تظهر رجلين بملامح عربية، قيل إنهما من اليمن، وآخرين من إندونيسيا، اتهموا جميعا بالمشاركة في المظاهرة التي تقف خلفها جماعة الإخوان المسلمين، بحسب اتهامهم.

لاحقاً، نشرت وزارة الداخلية السودانية بيانا، قالت فيه إنها ألقت القبض على خمسة أجانب على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم.

وتابعت: "تم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم. ندعو المواطنين الكرام للإبلاغ عن كل ما يهدد الأمن، وفقا لشعار الأمن مسؤولية الجميع".

وأثار اعتقال الداعية الحسنات، وهو إمام وخطيب في السودان، جدلا واسعا، لا سيما أن الصورة التي تداولها مؤيدو النظام السوداني الحالي من مظاهرة الجمعة لا تعود للشيخ الفلسطيني.

وطالب ناشطون سودانيون وفلسطينيون من السلطات السودانية الإفراج عن الحسنات الذي لم يبد أي رأي في أزمة السودان منذ الانقلاب على البشير ولغاية اليوم.

والحسنات داعية برز بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ويتابعه عبر "يوتيوب" نحو 2.60 مليون شخص بالإضافة إلى مئات الآلاف في منصات أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتقال الداعية الفلسطيني محمود الحسنات بالسودان



حسبى الله ونعمه الوكيل???????????? pic.twitter.com/ZDCDLb5occ — ????آسـ❣ـہمـ❣ـہآء???? (@asmahnnnvn) July 26, 2020

#عاجل : السودان تختطف الداعية الفلسطيني محمود الحسنات . pic.twitter.com/N7wVWY5IgK — غزة الآن - Gaza Now (@GNNANOW) July 25, 2020

قامت قوات تابعة للجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين بإلقاء القبض على عناصر متطرفة أجنبية شاركت في مظاهرات دعت إليها جماعة الإخوان.

تم قبض على خطيب مسجد الشيخ محمد عبدالكريم، محمود سليمان الحسنات فلسطيني من غزة. إضافة إلى 3 من إندونيسيا و 2 من اليمن.#انتقاليه_بدون_محاصصات pic.twitter.com/uO7Co9tMfq — Raja'a El Abasi (@Portopalm) July 25, 2020