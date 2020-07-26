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اسعار الدجاج في غزة اليوم الاحد 26/7/2020- انخفاض متواصل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:22 - 26 يوليو 2020
دجاج دجاج
تقارير
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تواصل أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الاحد 26/7/2020 الانخفاض ليصل سعر الكيلو من 8.5 شيقلاً ، وسط مطالبات من قبل نقابة مربي الدواجن بغزة وزارتي الزراعة والاقتصاد حماية المزارعين بخطوات عملية عبر ضبط موزعي الدواجن لكونهم سبب انخفاض سعر الدجاج.

وجاءت اسعار الدجاج ملحقاتها اليوم الاحد 26/7/2020 على النحو التالي :

1 - كيلو الدجاج حي من 8.5 شيكل

2 - كيلو استيكات 18 شيكل

3 - دبوس الدجاج 10-11 شيكل

4 - كيلو فخذ الدجاج 10 شيكل

5- كيلو صدر الدجاج 18 شيكل

6- كيلو كبدة الدجاج 15 شيكل

7- كيلو جناح الدجاج 9 شيكل

8- كيلو الشيش 21 شيكل

كما جاءت أسعار الحبش في أسواق قطاع غزة اليوم الاحد 26/7/2020 على النحو التالي:

الحبش: 9شيكل

صدر: 16 شيكل

فخد أنثى بظهر: 11 شيكل

فخد أنثى بدون ظهر: 10 شيكل

فخد ذكر بظهر: 9 شيكل

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