"إسرائيل" تُكثف خروقاتها الجوية للبنان وتنفذ 29 خرقاً خلال يومين

بلغت عدد الخروقات الجوية "الاسرائيلية" للبنان وفقا لما اعلنه الجيش اللبناني 29 خرقاً جوياً خلال اليومين الماضيين .

وبين جيش الاحتلال ان 20 طائرة استطلاع "اسرائيلية" نفذت الجمعة والسبت 9 خروقات جوية معادية "على الأرجح إسرائيلية"، مشيراً الى ان الخروقات الجوية نفذت جميعها طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب.

وأكّدت قيادة الجيش أنّها “تتابع موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

وبالتزامن، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن “قوات العدو أطلقت طائرة مسيرة للرصد والتعقب، شوهدت تحلق على علو منخفض فوق السياج التقني عند موقع العباد العسكري خراج بلدة حولا "الجنوبية".

ولم يصدر الجيش "الإسرائيلي" أي تعليق على الحدث، حتى الساعة 23:00 ت.غ.

وتصاعد التوتر على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، خلال الأشهر الماضية، إثر تسجيل خروقات برية وجوية وبحرية من الطرفين، فيما دعت الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

ويشار الى ان "حزب الله" اللبناني يسيطر على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود مع "إسرائيل".