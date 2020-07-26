يشهد سعر صرف الدولار اليوم الأحد 26/7/2020 انخفاضاً طفيفاً في السوق المحلي.

ويحرص المواطنون في فلسطين على البحث عن سعر صرف الدولار مقابل الشيكل على محركات البحث نظراً لكون الذهب هو الملاذ الآمن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وقد تأثر سعر صرف الدولار بشكل كبير بسبب الأزمة الاقتصادية بين أمريكا والصين، وعودة موجة ثانية لكورونا رغم الحديث المتواصل عن تعافي مؤقت للدولار عالمياً .

شراء بيع

دولار/شيكل 3.3832 3.4567

دينار/شيكل 4.7450 4.9031

يورو/شيكل 3.8758 4.0461

دولار/دينار 0.7050 0.7130

يورو/دولار 1.1456 1.1705