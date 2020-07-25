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فلسطيني يحول كهف كبير أسفل منزل إلى مسبح ضخم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:31 - 25 يوليو 2020
كهف كهف
تقارير
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تمكن الفلسطيني محمد الخطيب من تحويل كهف كبير يقع في قرية بلعين غرب رام الله إلى بركة سباحه للتغلب على الوقت الطويل في الحجر الاحترازي، خشية من كورونا، وللتغلب على حرارة الجو المرتفعة.

يشار إلى أنَّ محمد الخطيب أمضى مع عائلته وقتا طويلا وهم يحفرون أسفل الكهف لتجهيزه كمسبح للعائلة، وتجد العائلة متعة كبيرة في الاستجمام بذلك الكهف، الذي تحول إلى ما يشبه البحرية الكبيرة.

يشار إلى أنَّ الحكومة الفلسطينية أعلنت أنها سجلت 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 537 في الإحصائية السابقة، إضافة إلى تسجيل 627 حالة شفاء جديدة.

وتم رصد معظم الإصابات الجديدة (220 حالة) في محافظة القدس، بينها 170 في المدينة نفسها، لتصبح حصة القدس نحو 30% من مجمل الإصابات في البلاد، فيما سجلت محافظة الخليل، أكبر بؤرة لتفشي الوباء في البلاد، 64 إصابة، مقابل 106 أمس، في استمرار للمنحى التنازلي تزامنا مع ارتفاع نسبة التعافي.

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