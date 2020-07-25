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الحكومة تعلن سلسلة إجراءات احترازية خاصة بعيد الأضحى للحد من كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:52 - 25 يوليو 2020
كورونا كورونا
تقارير
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اعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم السبت، أنَّ الإجراءات الاحترازية في الضفة المحتلة المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد_19)، ستبقى كما هي، ولن تتغير في عيد الاضحى المبارك.

وأوضح المتحدث باسم حكومة رام الله إبراهيم ملحم أنَّ منع الحركة بين المحافظات مع زال قائماً مع استمرار نشاط الحركة التجارية، وتوقف الحركة يوميا من الساعة الثامنة مساء، وحتى السادسة صباحا، في جميع المحافظات.

وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة الخاصة بالعيد سيتم الإعلان عنها عقب اجتماع مجلس الوزراء، ولجنة الطوارئ الوطنية، يوم الاثنين المقبل.

وشدد ملحم على ضرورة تطبيق بروتوكولات وزارة الصحة إزاء المحال التجارية والمهنية، وكذلك تجاه السائقين والمواطنين، التزاما بإجراءات السلامة العامة، تحت طائلة العقوبات للمخالفين.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

 

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