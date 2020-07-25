القوات الإيرانية تعلن تفكيك خلية انفصالية مسلحة في خوزستان

تمكنت القوات الأمنية الإيرانية اليوم السبت، من تفكيك خلية انفصالية مسلحة في محافظة خوزستان، جنوب غرب إيران.

وافاد قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة خوزستان، العميد حيدر عباس زادة بأن قوات الأمن تمكنت من تفكيك خلية انفصالية مسلحة تضم 3 عناصر في مدينة ماهشهر جنوبي المحافظة، موضحاً أن الخلية المسلحة کانت قد أقدمت، يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، على إطلاق نار متزامن باتجاه منزلي قائد قوات التعبئة (البسيج) وأحد الأعضاء البارزين لدى مقر قوات التعبئة بمجمع الشهيد مدني في ماهشهر.

وأعرب قائد قوى الأمن الداخلي في خوزستان عن أسفه، لمقتل والدة أحد المنتسبين إلى قوات التعبئة بمجمع الشهيد مدني، إثر إصابتها بعيار ناري من جانب عناصر الخلية الإرهابية.

وقال العميد عباس زادة إن "هذه العملية الإجرامية وضعت على سلم مهام القوى الاستخبارية والأمنية بمدينة ماهشهر، ولله الحمد تكللت جهودها المستدامة بالقاء القبض على العناصر الرئيسية لهذا الحادث الإرهابي وذلك في أقل 48 ساعة فقط".

وتابع "كان في حوزة العناصر المسلحة الثلاثة خلال القبض عليهم قطعتان من سلاح كلاشينكوف وكمية من الذخيرة ودراجة نارية"، مبينا أن جميع الانفصاليين أقروا بالجريمة خلال التحقيقات.