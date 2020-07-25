تفاصيل مثيرة: ما حقيقة اصابة الفنان السوري أحمد رافع بفيروس "كورونا"

اعلنت وسائل إعلام سورية اليوم السبت، إصابة الفنان السوري المعروف أحمد رافع بفيروس كورونا (كوفيد_19).

واشارت مصادر طبية أن الفنان السوري احمد رافع يتواجد داخل مستشفى الأسد الجامعي في دمشق، مشيرةً إلى أن نتيجة المسحة التي تم إجراؤها للفنان أحمد رافع للكشف عن إصابته بفيروس كورونا، جاءت إيجابية.

وكان رافع قد دخل المستشفى قبل حوالي عشرة أيام بعد إصابته بوعكة صحية، وظهور أعراض عليه تشبه أعراض كورونا، من ارتفاع الحرارة وضيق في التنفس، وما زال الفنان يخضع حتى الآن للرعاية الطبية في المستشفى، مع تحسن وضعه الصحي، وسيبقى فيها لمتابعته تجنبا لأية مخاطر أو تطورات.

ويشار إلى أن الفنان السوري قد قدم خلال مسيرته الفنية الطويلة، مجموعة من الأعمال المؤثرة والمهمة، بين السينما والتلفزيون والمسرح، منذ العام 1973، وكان آخر أعماله مسلسلي "حارس القدس" و"سوق الحرير" اللذين عرضا في شهر رمضان الماضي.

ولغاية يوم أمس الجمعة، سجلت وزارة الصحة السورية 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في سوريا ما يرفع عدد الإصابات إلى 608 إصابة.

وأعلنت "شفاء 10 حالات ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 184، وعدد الوفيات بالفيروس إلى 35".