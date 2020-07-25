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الإعلان عن تشكيل لجنه تحقيق بعد وقوع إصابات بين الأمن والمواطنين في بلاطة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:44 - 25 يوليو 2020
تقارير
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أعلن محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان عن تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث المؤسفة التي وقعت بين قوات الأمن وعدد من المواطنين في بلاطة البلد اسفرت عن إصابة أربعة أشخاص اثنين من الأمن واثنين من المواطنين .
وأوضح رمضان أن المواطنين في بلاطة البلد هم اهلنا وعزوتنا ولن نسمح لاحد المساس بهم وان هذه الأحداث المؤسفة التي وقعت نعمل ومع كافة الشرفاء وأبناء البلد على تطويقها حتى يتسنى لنا متابعة ومحاصرة فيروس كورونا".
وقال شهود عيان إن قوات الأمن الوطني انتشرت في محيط بلاطة البلد وان عشرات المواطنين خرجوا احتجاجا على اصابة اثنين من المواطنين برصاص الأمن الفلسطيني خلال اندلاع شجار وإطلاق نار .

 

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