ارتفاع كبير على درجات الحرارة من غدٍ الأحد حتى يوم عيد الأضحى

من المتوقع ان تتعرض فلسطين يوم غدٍ الأحد إلى موجهة حرٍ مرتفعة تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وتوقع الراصد الجوي داود الطروة أن تستمر موجة الحر الكبير من يوم غدٍ الاحد حتى يوم عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن الحرارة ستكون اعلى معدلاتها بشكل واضح، وتجاوزها 40 درجة مئوية في أجزاء مختلفة من البلاد.

ومن المتوقع ان تتراجع موجة الحر قليلاً يوم الجمعة القادم مع استمرار الأجواء حارة بوجه عام، فيما تنخفض درجات الحرارة بشكل أكبر مع بداية الأسبوع المقبل.

تحذير من ارتفاع الحرارة:

ويحذر خلال موجة الحر من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة صباحاً والرابعة عصراً تفادياً لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري، وينصح بالإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء القبعات، واخذ قسط من الراحة وبخاصة الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، ومراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب في الأجواء الحارة، وعدم ترك المعقمات داخل المركبة لاحتوائها على مواد قابلة للاشتعال، وعدم إشعال الحرائق.