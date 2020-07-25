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"اسرائيل" تعبر عن خوفها من رد حزب الله وترسل رسالة للأمم المتحدة: لم نكن نقصد!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:54 - 25 يوليو 2020
حزب الله حزب الله
تقارير
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لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تخشى رد حزب الله المحتمل في أعقاب استشهاد أحد عناصر المقاومة في قصف اسرائيلي على سوريا.

وأفادت قناة الميادين الفضائية بان الامم المتحدة أبلغت "حزب الله" رسالة إسرائيلية تتعلق بمقتل محسن، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي اتخذ إجراءات على الحدود الشمالية بعد علمه بأن حزب الله حسم قراره بالرد.

وأوضحت القناة بأن بأن تل أبيب لم تكن تعرف بوجود علي محسن، ولم تكن تقصد قتله، مؤكدة أنه لا صحة لأي رسائل إسرائيلية لحزب الله عبر وسطاء دوليين كروسيا أو غيرها.

وأوضحت أن "إسرائيل" أبلغت حزب الله ما وصفته بالتحذير من مغبة عمل عسكري انتقامي، مشيرة إلى أن الحزب اكتفى بتبلغ الرسالة، لكنه أكد رفضه أي تحذيرات أو تهديدات إسرائيلية.

 

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