الدائرة الاعلامية بحركة الجهاد الاسلامي تكرم إذاعة صوت الأسرى

كرمت الدائرة الاعلامية بحركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت، إذاعة صوت الأسرى على تغطيتها المتميزة لفعاليات ارتقاء الأمين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الدكتور رمضان عبد اللّٰه شلَّح.

جاء التكريم خلال زيارة وفد الدائرة الإعلامية لمقر الإذاعة الذي ترأسه مسئول اللجنة الإعلامية في ساحة قطاع غزة؛ الأستاذ داوود شهاب، رفقة مسئول لجنة المؤسسات الإعلامية د. أحمد الشقاقي بحضور أعضاء اللجنة الإعلامية في غزة، حيث سلم إدارة الإذاعة درعاً تكريمياً نيابةً عن الدكتور أنور أبو طه، مسئول الدائرة الإعلامية؛ وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، موجهاً الشكر والتقدير على جهود الإذاعة في تغطية الحدث وإبراز مناقب الدكتور الراحل وبصماته الواضحة في النهج المقاوم والفكر الإسلامي والسياسي.

من جهته أثنى مدير إذاعة صوت الأسرى المهندس رباح مرزوق على الزيارة التكريمية مضيفاً ان الإذاعة مهما فعلت لن توفي قامة الأمين العام السابق حقها في تطوير حركة الجهاد ورقي مؤسساتها.

كما أشاد المهندس مرزوق بجهود الدائرة ورعايتها الدائمة للإذاعة كإحدى مؤسساتها الاعلامية التي تتمتع برسالة سامية وتحمل أحد أهم عناوين وثوابت القضية الفلسطينية.