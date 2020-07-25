"الجهاد الإسلامي" تعزي الأسير المجاهد جاسر رداد بوفاة والده

نعت حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس اليوم السبت الحاج عفيف محمد حسين رداد أبو نادر، والد الأسير المجاهد جاسر عفيف رداد.

وقد توفي الحاج عفيف اليوم السبت عن عمر ناهز الـ84 عامًا قضاها صابرًا ومحتسبًا طائعًا لله تعالى.

نص بيان التعزية

بسم الله الرحمن الرحيم

"كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ"

نعي والد الأسير المجاهد جاسر رداد

تتقدم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري "سرايا القدس"*، بأصدق مشاعر العزاء والمواساة من *الأخ الأسير المجاهد جاسر عفيف رداد*، بوفاة والده المغفور له بإذن الله تعالى *الحاج/ عفيف محمد حسين رداد "أبو نادر"

الذي توفي صباح اليوم السبت، في بلدة صيدا بمحافظة طولكرم عن عمر يناهر الـ (84 عاماً) قضاها صابراً محتسباً طائعا لله عز وجل.

كما تتقدم الحركة بالتعزية الحارة لعموم عائلة رداد المجاهدة الصامدة، ولأبناء الفقيد وأحفاده وأسرته، سائلين الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يكرم مثواه ويسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحَسُنَ أولئكَ رفيقاً، ولأبنائه وعائلته الصبر والسلوان وحُسْنَ العزاء.

*وإنا لله وإنا إليه راجعون

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

السبت 4 ذو الحجة 1441هـ، 25 يوليو 2020م