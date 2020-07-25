الاحتلال يرجّح رد حزب على مقتل أحد عناصره ويحظر تحرك المركبات في الشمال

قالت مصادر عبرية، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال مستعد بكافة وحداته لأي تصعيد محتمل على الجبهة الشمالية.

وأضاف موقع 0404 العبري، أن جيش الاحتلال قام بتجهيز أنظمة الدفاع على الحدود الشمالية وأيضا إبقاء القوات الجوية على أتم الاستعداد لأي طارئ.

وأوضح، إلى أن تلك الاستعدادات تأتي بعد تطور الأحداث في الشمال وإطلاق صواريخ من سوريا على منطقة الجولان والتي اعترضتها أنظمة الدفاع وأصيب على إثرها سيارة ومبنى بأضرار نتيجة الشظايا.

وأشار الموقع، أن الاحتلال فرض حظرا على تحرك المركبات العسكرية في منطقة جبل دوف خشية من تعرضها لأي استهداف، فيما قرض قيود على الطرق المؤدية إلى المستوطنات في الشمال.

ويتوقع جيش الاحتلال، ان يرد حزب الله اللبناني بهجمات على أهداف "إسرائيلية"، عقب مقتل أحد عناصره بالهجوم المنسوب لإسرائيل في سوريا قبل أيام.