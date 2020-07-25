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ارتفع العدد إلى 76..

فيروس كورونا يحصد 3 أرواح منذ صباح اليوم في الخليل

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 16:32 - 25 يوليو 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة في رام الله مساء اليوم السبت، عن وفاة مواطن من مدينة الخليل المحتلة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19) ما يرفع عدد الوفيات منذ صباح اليوم إلى ثلاثة وفيات.

وأوضحت الوزارة أن المواطن المتوفى يبلغ من العمر 83 عامًا من سكان مدينة الخليل وقد قد أصيب بفيروس كورونا في وقت سابق.

وبعد ظهر اليوم السبت أعلنت الصحة عن وفاة مواطن يبلغ من العمر 69 عامًا بسبب فيروس كورونا في الخليل.

وفي صباح اليوم أعلنت الصحة عن وفاة مواطن يبلغ من العمر 88 عامًا، وجميعهم من سكان مدينة الخليل المحتلة.

وبهذا يرتفع عدد وفيات فيروس كورونا في فلسطين بعد تسجيل الحالات الثلاثة إلى 76 حالة وفاة أصغرهم يبلغ من العمر 12 يومًا، وأكبرهم 95 عامًا.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت اليوم السبت 25/7/2020 ارتفاع نسبة التعافي بين المصابين بفيروس كورونا إلى 33.2% وانخفاض نسبة الإصابات النشطة إلى 66.2%، وثبات نسبة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات عند 0.6%

 

 

 

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