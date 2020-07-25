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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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تطبيق واتساب يطلق ميزة جديدة للمستخدمين!!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:52 - 25 يوليو 2020
واتساب واتساب
تقارير
إعلان شركة جوال
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من المقرر أن يطلق مطورو تطبيق واتساب، خلال الفترة المقبلة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تفعيل عدد من الأجهزة لنفس الحساب.

وقال موقع WABetaInfo ، إن الميزة الجديدة تعني استخدام نفس الحساب على 4 أجهزة مختلفة في وقت واحد، مشيرًا إلى أن انها التطوير.

وأضاف الموقع انه عندما ستصبح جاهزة سيكون هناك شعار إمكانية استخدام الحساب على أجهزة أخرى، في الوقت الذي لم يتم الإعلان عن موعد إطلاق هذه الميزة.

يشار إلى أن مطوري تطبيق "واتساب" كانوا قد بدأوا العمل في وقت سابق على تطوير ميزة تسمح للمستخدمين بالعثور على رسائل ومحادثات بحسب التاريخ واليوم.

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