روحاني: شعبنا لن يركع أمام امريكا وكورونا قد تستمر للعام المقبل

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت أن الشعب الإيراني لن يركع مطلقًا أمام الحظر الأمريكي المتواصل منذ عامين ونصف العام، وأمام فيروس كورونا المستمر منذ خمس أشهر.

وقال روحاني: "الشعب الإيراني أثبت أنه صامد في مواجهة الضغوط ولن يركع لها مطلقًا"، مشيدًا بالروح التي يتمتع بها الشعب.

وأضاف روحاني وفقًا لوسائل اعلام محلية: "الشعب منذ أكثر من خمسة أشهر يعاني من فيروس كورونا وأكثر من عامين يتعرض لأقسى أنواع الحظر الأمريكي، ولكنه صامد وبكل قوة".

وتابع "الشعب عانى من مشاكل اقتصادية وكذلك بالنسبة للقضايا الصحية والتباعد الاجتماعي كل ذلك جعل الشعب أكثر تحملا وصلابة".

وعن الموجة الثانية لتفشي كورونا في إيران والعالم، أكد الرئيس روحاني أن "اللجنة الوطنية وضعت خطتين رئيسيتين لاحتواء هذا المرض في مرحلته الجديدة،

الأولى تنص على إلزام المواطنين باستخدام الكمامات في الأماكن العامة المسقوفة ومراكز العمل مع اتباع كامل التعليمات الصحية.

الثانية حظر التجمعات وإقامة مراسم الفرح والحزن والضيافات داخل البلاد.

ورجح الرئيس الإيراني استمرار انتشار الفيروس حتى نهاية العام وقد يتواصل في العام المقبل، قائلًا: "من الصعب تحديد تاريخ لنهاية هذا المرض، كما أنه قد يتضاعف مستقبلا".