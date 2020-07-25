ترددات قنوات الأفلام الأجنبية 2020

ترددات جميع قنوات الأفلام الأجنبية على نايل سات 2020، من أهم الترددات التي يبحث عنها المشاهدين، خاصة في ظل جائحة كورونا، وتجمع أفراد العائلة في البيت، حيث تتنوع قنوات الأفلام بين الأكشن والرعب والدراما والكوميديا.
وسنرفق لكم في "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، ترددات جميع قنوات الأفلام الأجنبية على نايل سات 2020، حيث يمكنكم الاستمتاع بأجمل الأفلام الأجنبية والهندية وغيرها، بجودة عالية ودقة صوت كبيرة.
ترددات جميع قنوات الأفلام الأجنبية 2020
قناة MBC2 - MBC Action - MBC4- MBC Bollywood - MBC MAX
تردد 11559 - راسي - 27500
التردد يعمل فقط في دول المغرب العربي
قناة MBC2 - MBC Action - MBC4- MBC Bollywood
تردد 11470 - راسي - 27500
التردد يعمل فقط فى شرق ليبيا – مصر – السودان – جيبوتى – الصومال – بلاد الشام – دول الخليج
قناة DUBAI ONE
تردد 12418 - أفقى - 27500
قناة SCARE TV
تردد 10872 - راسي – 27500
قناة كايرو وان أكشن
تردد 12562 - راسي -27500
قناة D Movies
تردد 12604 - افقي - 27500
قناة شاروخان هندي
تردد 10873 - راسي - 27500
قناة سبايدر أكشن
تردد 12604 - أفقى - 27500
قناة Hollywood Horror
تردد 2562 - راسي - 27500
قناة NJOOM HOLLYWOOD
تردد 12562 - راسي - 27500
قناة ZEE AFLAM
تردد 11938 - راسي - 27500
قناة B4U Aflam
تردد 11938 - راسي - 27500
قناة B4U Plus
تردد ???? 12226 - أفقى - 27500
قناة B4U Aflam
تردد 11938 - راسي - 27500
قناة Imagine Movies
تردد 12360 - راسي - 27500
قناة طلقة هندى LCD MOVIES
تردد 11603 - أفقى - 27500
قناة سهر هندي SAHAR
تردد 11178 - افقي - 27500
قناة ZEE AFLAM
تردد 11938 - راسي - 27500
قناة KTV CH2
تردد 11678 - راسي - 27500 sd
تردد 11054 - راسي - 27500 HD
التردد يعمل فقط فى : شرق ليبيا – مصر – السودان – جيبوتى – الصومال – بلاد الشام – دول الخليج
قناة DTV
تردد 12406 - افقي - 27500
قناه الفجر el fadjr
تردد 10920 - راسي - 27500
قناة KANA
تردد 11513 - راسي - 27500
إلى هنا نصل بكم في "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" إلى نهاية مقالنا حول ترددات جميع قنوات الأفلام الأجنبية على نايل سات 2020، وسنرفق لكم في مقالات أخرى أحدث الترددات