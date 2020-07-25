ترددات قنوات الأفلام الأجنبية 2020

ترددات جميع قنوات الأفلام الأجنبية على نايل سات 2020، من أهم الترددات التي يبحث عنها المشاهدين، خاصة في ظل جائحة كورونا، وتجمع أفراد العائلة في البيت، حيث تتنوع قنوات الأفلام بين الأكشن والرعب والدراما والكوميديا.

وسنرفق لكم في "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، ترددات جميع قنوات الأفلام الأجنبية على نايل سات 2020، حيث يمكنكم الاستمتاع بأجمل الأفلام الأجنبية والهندية وغيرها، بجودة عالية ودقة صوت كبيرة.

ترددات جميع قنوات الأفلام الأجنبية 2020

قناة MBC2 - MBC Action - MBC4- MBC Bollywood - MBC MAX

تردد 11559 - راسي - 27500

التردد يعمل فقط في دول المغرب العربي

قناة MBC2 - MBC Action - MBC4- MBC Bollywood

تردد 11470 - راسي - 27500

التردد يعمل فقط فى شرق ليبيا – مصر – السودان – جيبوتى – الصومال – بلاد الشام – دول الخليج

قناة DUBAI ONE

تردد 12418 - أفقى - 27500

قناة SCARE TV

تردد 10872 - راسي – 27500

قناة كايرو وان أكشن

تردد 12562 - راسي -27500

قناة D Movies

تردد 12604 - افقي - 27500

قناة شاروخان هندي

تردد 10873 - راسي - 27500

قناة سبايدر أكشن

تردد 12604 - أفقى - 27500

قناة Hollywood Horror

تردد 2562 - راسي - 27500

قناة NJOOM HOLLYWOOD

تردد 12562 - راسي - 27500

قناة ZEE AFLAM

تردد 11938 - راسي - 27500

قناة B4U Aflam

تردد 11938 - راسي - 27500

قناة B4U Plus

تردد ???? 12226 - أفقى - 27500

قناة B4U Aflam

تردد 11938 - راسي - 27500

قناة Imagine Movies

تردد 12360 - راسي - 27500

قناة طلقة هندى LCD MOVIES

تردد 11603 - أفقى - 27500

قناة سهر هندي SAHAR

تردد 11178 - افقي - 27500

قناة ZEE AFLAM

تردد 11938 - راسي - 27500

قناة KTV CH2

تردد 11678 - راسي - 27500 sd

تردد 11054 - راسي - 27500 HD

التردد يعمل فقط فى : شرق ليبيا – مصر – السودان – جيبوتى – الصومال – بلاد الشام – دول الخليج

قناة DTV

تردد 12406 - افقي - 27500

قناه الفجر el fadjr

تردد 10920 - راسي - 27500

قناة KANA

تردد 11513 - راسي - 27500

إلى هنا نصل بكم في "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" إلى نهاية مقالنا حول ترددات جميع قنوات الأفلام الأجنبية على نايل سات 2020، وسنرفق لكم في مقالات أخرى أحدث الترددات