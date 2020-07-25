الصحة تعلن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الخليل

أعلنت وزارة الصحة في رام الله مساء اليوم السبت، عن وفاة مواطن من مدينة الخليل المحتلة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة أن المواطن المتوفى يبلغ من العمر 69 عامًا ما يرفع عدد الوفيات إلى 75 حالة وفاة في فلسطين بسبب فيروس كورونا أصغرهم يبلغ من العمر 12 يومًا، وأكبرهم 95 عامًا.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت اليوم السبت 25/7/2020 ارتفاع نسبة التعافي بين المصابين بفيروس كورونا إلى 33.2% وانخفاض نسبة الإصابات النشطة إلى 66.2%، وثبات نسبة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات عند 0.6%

وأشارت إلى أنها سجلت حالة وفاة و382 إصابة جديدة بفيروس كورونا و627 حالة تعافٍ جديدة في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة منذ ساعات الصباح قبل أن يتم الاعلان عن حالة وفاة جديدة مساء اليوم السبت.