ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

غزة: وفاة طفل جراء تناوله مادة حارقة ومواطنة غرقاً وإصابة آخرين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:51 - 25 يوليو 2020
تعبيرية تعبيرية
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

توفي طفل يبغ من العمر (3 سنوات) ، اليوم السبت، متأثرا بإصابته بعد تناوله مادة حارقة "كاز أبيض" بالخطأ في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما توفيت فتاة (27 عاماً) غرقاً في بحر المدينة.

ووفق المصادر الطبية، فقد توفي وفاة الطفل حازم الجالوس عقب شربه مادة "الكاز الأبيض" داخل منزل عائلته في المدينة.

وأفادت المصادر،  بوفاة الفتاة ريم وافي غرقا في بحر مدينة خانيونس وأصيبت شقيقتها، ومواطنة أخرى في حادثة غرق ببحر المدينة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل سبع حالات غرق خلال الاستجمام خلال الـ24 ساعة الماضية في بحر قطاع غزة نقلت غالبيتها إلى المستشفيات لتلقي العلاج في غزة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات