غزة: وفاة طفل جراء تناوله مادة حارقة ومواطنة غرقاً وإصابة آخرين

توفي طفل يبغ من العمر (3 سنوات) ، اليوم السبت، متأثرا بإصابته بعد تناوله مادة حارقة "كاز أبيض" بالخطأ في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما توفيت فتاة (27 عاماً) غرقاً في بحر المدينة.

ووفق المصادر الطبية، فقد توفي وفاة الطفل حازم الجالوس عقب شربه مادة "الكاز الأبيض" داخل منزل عائلته في المدينة.

وأفادت المصادر، بوفاة الفتاة ريم وافي غرقا في بحر مدينة خانيونس وأصيبت شقيقتها، ومواطنة أخرى في حادثة غرق ببحر المدينة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل سبع حالات غرق خلال الاستجمام خلال الـ24 ساعة الماضية في بحر قطاع غزة نقلت غالبيتها إلى المستشفيات لتلقي العلاج في غزة.