بعد تصريحات خارجية إثيوبيا "النيل لنا" مصر تستشيط غضبًا

عبرت جمهورية مصر العربية عن غضبها الشديد لتصريحات وزير خارجية إثيوبيا الذي قال: "النيل لنا، ويجب ألا تتدفق مياهه خارج البلاد"، واصفًا تلك التصريحات بالاستفزازية.

وقال عضو فريق التفاوض المصري، الدكتور علاء الظواهري: "لا يوجد تفسير لتصريحات وزير خارجية إثيوبيا سوى أنها انقلاب شديد وكلام لا يقوله سياسي"، معتبرًا أن "أديس أبابا تعطي وعودًا وهمية خلال المفاوضات".

وأشار إلى أن القاهرة كانت تنتظر دعوة الاتحاد الإفريقي إلى استئناف المفاوضات خلال أيام وفق قواعد جديدة، موضحا أن "إثيوبيا أطاحت بالأسس التي كانت ستبدأ بموجبها المفاوضات".

وحدد فترة 6 أشهر على الأقل حتى يمكن لإثيوبيا توليد الكهرباء، عبر توربينين في سد النهضة، وقال إن "إثيوبيا أغلقت إحدى بوابات السد أمام تدفق المياه، وهو ما ساهم في انخفاض منسوبها في السودان".

وأكد الظواهري، "ضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن معدلات حجز المياه"، موضحا أن "التخزين الأول لسد النهضة بحوالي 5 مليارات متر مكعب، سيتضح تأثيره في مصر في غضون 18 إلي 21 يوما".

ونشر التلفزيون الإثيوبي "etv"، يوم الأربعاء الماضي، فيديو يعرض لأول مرة لحظة ملء بحيرة "سد النهضة". وظهرت في الفيديو لحظة دخول المياه بشكل كبير إلى البحيرة، وذلك بعدما أعلنت أديس أبابا انتهاء المرحلة الأولى من ملء السد.