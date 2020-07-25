هل سيتغير موعد بدء العام الدراسي الجديد في غزة؟

ترددت الكثير من الأخبار حول امكانية تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد في قطاع غزة عقب فتح المعابر امام العالقين واتخاذ اجراءات مشددة خشية من تفشي فيروس كورونا إلى القطاع.

وكانت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة حددت موعد بدء العام الدراسي للطلاب بتاريخ (8 – 8 – 2020)، وبدء العام الدراسي للإداريين بتاريخ ( 5 – 8- 2020).

مدير العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم معتصم الميناوي أكد في تصريحات إذاعية اليوم السبت، أن الوزارة لا زالت تعمل بسيناريو الدوام الكامل؛ لكن غير معتمد؛ ويخضع للتغير بناءً على تقييم لجنة الطوارئ بوزارة الصحة في ظل استمرار انتشار فيروس (كورونا).

وقال الميناوي: "مع بداية العام الدراسي الجديد، سيكون هناك فسحة لعدة أيام؛ لتنتظم العملية التعليمية من حيث الالتزام بالزي المدرسي، وترتيب الطلبة في صفوفهم".

وأضاف: "من بداية العام الدراسي الجديد، وحتى تاريخ الأول من أيلول/ سبتمبر، ستقوم الوزارة بإعطاء المواد الاستدراكية للطلبة، وتشمل كافة المواد في المرحلة التي لم يستكملها الطالب، وتعتمد على المواضيع المهمة.

وأشار إلى أنه سيستثنى من المواد الاستدراكية طلبة الصف الأول الأساسي، وسيتم اعتماد أول ثلاثة أسابيع على التعليم باللعب، باستخدام النشاط اللامنهجي من ترفيه ولعب.

وحول الاجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا قال الميناوي "قبل بداية الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد، سيكون هناك استعدادات من الوزارة، بتعقيم وتجهيز المدارس احترازياً في ظل جائحة (كورونا) لاستقبال الطلبة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً عالياً مع الوزارة برام الله، ووكالة الغوث (أونروا)، حول كيفية بدء العام الدراسي الجديد، والتعامل مع كافة السنياريوهات المحتملة، في ظل جائحة (كورونا).

وشدد على أن العام الدراسي، سيبدأ بخطى واثقة، وسننجح بانطلاقه بالجهود التي تقدمها الوزارة، رغم جائحة (كورونا).