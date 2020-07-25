اضبط الآن.. تردد قناة لنا السورية الجديد 2020

يحظى تردد قناة لنا السورية الجديد 2020 على اهتمام عدد كبير من الباحثين عن تردد القناة التي أثبتت جدارتها في عالم الصحافة السورية.

وحققت القناة خلال فترة قصيرة جدًا نجاحًا مميزًا عن القنوات السورية الأخرى على مستوى مسلسلات الدرما السورية والبرامج السياسية.

وتحدث القناة ترددها لأهداف متعددة أهمها مواكبة التطور وتقديم أفضل خدمة للمشاهدين من حيث دقة الصوت والصورة فهي تسعى لتقديم صورة واضحة وصوت جميل.

وفي هذا الاطار فإن موقع فلسطين اليوم الإخباري سينشر لكم تردد قناة لنا السورية الجديد 2020 لتحصلوا على أفضل الخدمات التي تقدمها القناة السورية المميزة.

تردد قناة لنا السورية الجديد 2020

وتبث القناة برامجها على مدار 24 ساعة، حيث سجلت نسبة عالية، لأنها تعرض العديد من المسلسلات التي يتابعها نسبة كبيرة من المشاهدين، وكذلك تهتم بعض البرامج المتنوعة، وكذلك البرامج الهادفة.

واستطاعت قناة لنا السورية من منافسة العديد من القنوات الفضائية المشهورة، نظراً لما تقدمه من محتوى مميز، والذي يساعد في جذب الأنظار إليها، وبالتالي تزداد نسبة مشاهدة قناة لنا السورية خاصة أنها تعرض أجمل المسلسلات الجديدة والحصرية،

والبرامج المتنوعة في كافة المجالات التي يتابعها الشباب. تعرض قناة لنا السورية العديد من المسلسلات الجميلة ومنها:

• برامج قناة لنا السورية

• برامج حكايتي

• برنامج ما ورد

• برنامج من البابوج للطربوش

• برنامج الرأي العام

• برنامج لازم نحكي

ترددات قناة لنا السورية lana tv hd على النايل سات

اسم القناة / قناة لنا بلس lana plus

القمر الصناعي/ نايل سات

التردد/ 12226

معدل الترميز/ 27500

الاستقطاب/ H

تردد لنا السورية lana tv

نايل سات

12360

27500

V

تردد lana tv hd

نايل سات

11373

27500

H

اسم القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب

تردد قناة لنا بلس lana plus نايل سات 12226 27500 أفقي H

تردد قناة لنا السورية lana tv نايل سات 12360 27500 رأسي V

تردد قناة lana tv hd نايل سات 11373 27500 أفقي H