قرار في السعودية خلال الحج بحق المسؤولين ؟

أكد محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة السعودي إنه "لن يؤدي فريضة الحج هذا العام أي مسؤول حكومي أو مشارك في خدمة الحجاج"، مشيراً الى أن "الأهم في هذا الموسم هو ضمان سلامة ضيوف الرحمن، والكوادر العاملة في خدمة الحجيج"، موضحا أن "تنظيم الحج يسير وفق خطة استراتيجية تنفيذية وبروتوكولات صحية مشددة".

وبين وزير الحج السعودي، أن "المحددات الصحية هي الأساس في عملية اختيار الحجاج المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ولا استثناءات لأحد في موسم حج 1441هـ".

وقال إن "هناك دعما كبيرا من القيادة الرشيدة في موسم حج 1441هـ"، مؤكدا أن "عملية الاختيار تمت بشفافية تامة، مع مراعاة دقيقة للمحددات الصحية، وأهمها حصول الحاج على شهادة PCR صحية معتمدة تثبت خلوه من مرض فيروس كورونا المستجد".

أوضح أن "الحكومة السعودية اتخذت قراراها بشأن تنظيم حج 1441هـ، تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس، وهو ما حظي بتأييد عربي وإسلامي ودولي واسع على الإجراءات التي اتخذتها المملكة حيال موسم الحج الاستثنائي".