أبو نعيم: 3 آلاف مواطن بحاجة للسفر ورفع درجة الاستنفار لتنفيذ اجراءات الوقاية من "كورونا"

أكد، وكيل وزارة الداخلية بغزة اللواء توفيق أبو نعيم، أن أكثر من 3 ألاف مواطن بحاجة إلى مغادرة قطاع غزة، فيما رفعت الوزارة درجة استنفار كوادرها إلى أعلى مستوى وعلى كافة الأصعدة لتنفيذ إجراءات الوقاية من جائحة "كورونا".

وأوضح أبو نعيم، في تصريحات إذاعية، أن وزارة الداخلية رفعت درجة استنفار كوادرها إلى أعلى مستوى وعلى كافة الأصعدة لتنفيذ إجراءات الوقاية من جائحة "كورونا.

وأعربه عن شكره وتقديره لالتزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة يستحق الشكر والتقدير، مؤكداً أن هذا ما ساعد الجهات الحكومية في الحفاظ على غزة خالة من فايروس كورونا.

وشدد أبو النعيم على أن إجراءات الداخلية بحق المحتكرين والمستغلين لحاجة الناس، ومروجي الشائعات، ساهمت بضبط الميدان والحفاظ على الاستقرار في ظل الجائحة.

وأعلن عن تأسيس مباحث "كورونا" من قيادة وضباط وزارة الداخلية، لمتابعة انضباط الميدان والتزام المواطنين وأصحاب المنشأت بتطبيق إجراءات السلامة والوقاية.

وقال:"اتخذنا العديد من الاجراءات في مرافق الوزارة استعدادا لأي طارئ، بالإضافة إلى إعطاء إجازات لبعض النزلاء وإعادة هيكلة النظارات ومراكز التأهيل والإصلاح، ضمن إجراءات الوقاية".

وأضاف:"نحن على شراكة قوية مع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، وأجرينا العديد من اللقاءات لوضعهم في صورة خطة الوزارة في حالات الطوارئ لمواجهة الجائحة".

وكشف عن وجود الآلاف من العالقين الراغبين في العودة، والداخلية لديها خطة لإدارة الملف بما يحافظ على سلامة الجميع.

ولفت إلى أن إجراءات السلامة لا يمكن التنازل عنها ولا استثناء في تطبيقها، وكل من يدخل القطاع سيدخل الحجر، وهذا الضبط هو من حافظ على سلامة مواطنينا في قطاع غزة.