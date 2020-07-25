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الصحة : حالة وفاة اليوم 88عاماً هي لوالد المتوفي بالأمس من الخليل

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:11 - 25 يوليو 2020
حواجز للامن الفلسطيني تفصل بين القرى والمخيمات وبين المدن في محافظة بيت لحم لمنع انتشار فيروس كورونا. (11) حواجز للامن الفلسطيني تفصل بين القرى والمخيمات وبين المدن في محافظة بيت لحم لمنع انتشار فيروس كورونا. (11)
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أعلنت وزارة الصحة برام الله اليوم السبت 25/7/2020 ، أن حالة الوفاة الجديدة سُجلت في مدينة الخليل، صباح اليوم، وهي لمواطن 88 عاماً، وهو والد المواطن (54 عاما) الذي أعلن عن وفاته يوم أمس.

وقالت ان أعداد الوفيات بكورونا ارتفع في فلسطين لـ74 حالة .

وأوضحت وزارة الصحة أن 15 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم ارتفاع نسبة التعافي بين المصابين بفيروس كورونا إلى 33.2% وانخفاض نسبة الإصابات النشطة إلى 66.2%، وثبات نسبة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات عند 0.6% مشيرة إلى تسجيل حالة وفاة و382 إصابة جديدة بفيروس كورونا و627 حالة تعافٍ جديدة في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

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