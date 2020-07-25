7 دول عربية لن تقيم صلاة عيد الأضحى في المساجد...تعرف عليها؟

لمنع تفشي فيروس كورونا ، أعلنت 7 دول عربية، أمس الجمعة 24/7/2020، منع إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في عموم المساجد والساحات، وقصرها على مسجد واحد أو مساجد محددة وبضوابط واشتراطات حازمة.

وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، اعلنت في بيان لها، منع إقامة صلاة عيد الأضحى في الساحات المكشوفة، في إطار إجراءات وقائية للحد من تفشي كورونا، مقررةً اعتماد الجوامع والمساجد المهيأة فقط لإقامة صلاة عيد الأضحى.

وزارة الشؤون الإسلامية المغربية، قررت منع إقامة صلاة العيد في المساجد وجواز إقامتها في المنازل دون خطبة.

ومن جانبها ، أعلنت مصر أنه يُسمح بأداء صلاة عيد الأضحى في أحد المساجد الكبرى بالبلاد فقط، وبعدد محدود.

وقالت وزارة الصحة العراقية، إنه تم فرض حظر تجوال شامل في البلاد خلال عطلة عيد الأضحى، للحيلولة دون تفشي الفيروس، ما يعني منع الصلاة في عموم المساجد والساحات.

وفي الجزائر، أعلنت اللجنة الوزارية للفتوى، في بيان، أن صلاة عيد الاضحى تؤدى في البيوت جماعة أو فرادى ودون خطبة.

وفي سوريا، أعلنت وزارة الأوقاف عدم إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظتي دمشق وريف دمشق، بسبب زيادة تفشي الوباء.

خليجيا، أعلن المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، سيف الظاهري، في تصريح صحفي، أنه تقرر أن تقام صلاة عيد الأضحى في المنازل، على أن تبث التكبيرات من خلال الوسائل المرئية والمسموعة.