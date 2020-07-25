الصحة بغزة تُسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا من العائدين عبر حاجز "بيت حانون"

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت 25/7/2020، تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة من داخل الحجر الصحي من العائدين أمس عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع.

وفي آخر إحصائية للتقرير لفيروس كوفيد 19 في قطاع غزة، أكدت وزارة الصحة أن عدد الحالات المؤكدة 75 حالة، عدد الحالات التي شفيت 70 حالة، عدد الحالات النشطة )الموجبة( 4 حالات)، فيما بلغت عدد حالات الوفيات 1 حالة.

وبينت، أنه اجمالي عدد العينات التي تم فحصه ا للحالات المشتبهة 13,653 عينة ، منه ا 13,578 عينة سلبية و 75 عينة إيجابية .

وفيما يتعلق بمراكز الحجر الصحي، فقد بلغ عدد مراكز العزل الحجر الصحي 4 مراكز موزعة على جميع المحافظات ومنها المدارس والفنادق

والعيادات والمستشفيات، علما بأنه تم إخلاء مراكز حجر بيت حانون ورفح التي تم تطهيرها وتعقيمها، كما بلغ عدد النزلاء المحجورين في مراكز الحجر الصحي الخاص 245 حالة لم تظهر عليها أعراض المرض.