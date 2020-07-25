مهجة القدس تنعى والد الإستشهادي نضال والأسير إسماعيل أبو شادوف

نعت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى والهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال؛ إبراهيم مصطفى محمد أبو شادوف (أبو نضال)، والد الإستشهادي المجاهد/ نضال أبو شادوف والأسير المجاهد/ إسماعيل أبو شادوف.

وتقدمت المؤسسة لعائلة أبو شادوف بالتعزية بالحاج أبو نضال الذي وافته المنية صباح اليوم السبت 04 ذو الحجة 1441هـ الموافق 25/07/2020م، في قرية برقين بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، عن عمر يناهز (76) عاماً قضاها طائعاً لله صابراً محتسباً.

جدير بالذكر أن الإستشهادي المجاهد نضال أبو شادوف ولد بتاريخ 28/02/1981م؛ واستشهد بتاريخ 16/07/2001م حيث نفذ الإستشهادي العملية البطولية في تجمع لجنود الاحتلال الصهيوني والمستوطنين بالقرب من محطة قطار في منطقة بنيامينا بالقرب من مدينة الخضيرة على بعد 60 كيلومتراً من تل الربيع المحتلة ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود صهاينة وإصابة خمسة عشر صهيونياً بجروح متفاوتة؛ أما شقيقه المجاهد إسماعيل أبو شادوف فهو من مواليد 20/02/1983م واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 04/01/2004م وأصدرت المحكمة الصهيونية حكماً بحقه بالسجن 28 عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ وتشكيل خلايا عسكرية والمشاركة بعمليات ضد قوات الاحتلال الصهيوني.