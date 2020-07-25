يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 25/7/2020 ارتفاعاً متتالياً مع ارتفاع سعر الدولار، على خلفية انتشار أزمات عديدة تمثلت في "فيروس كورونا"، وأزمة تجارية بين الصين وأمريكا.

ويهتم الفلسطينيون، بمعرفة سعر الذهب في فلسطين، خاصةً من المقبلين على الزواج من الرجال والنساء من فلسطين، وكذلك المستثمرين في فلسطين.

ويرتبط الذهب بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين أو بباقي الدول العربية.

وتنشر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 25/7/2020 ، بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي. وجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 208.75 شيكل $61.17

سعر الذهب عيار 22 191.35 شيكل $56.07

اسعار الذهب عيار 21 182.66 شيكل $53.52

اسعار الذهب عيار 18 156.56 شيكل $45.88

سعر الذهب عيار 14 121.77 شيكل $35.68

سعر الذهب عيار 12 104.37 شيكل $30.58

اسعار أوقية الذهب 6,492 شيكل $1,902

اسعار جنيه الذهب 1,461 شيكل $428.18

اسعار كيلو الذهب 208,747 شيكل $61,167

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

24 يوليو 208.79 182.70 156.60 121.80 104.40

23 يوليو 207.09 181.20 155.32 120.80 103.54

22 يوليو 205.48 179.80 154.11 119.86 102.74

21 يوليو 202.40 177.10 151.80 118.07 101.20

20 يوليو 200.11 175.10 150.09 116.73 100.06

19 يوليو 200.27 175.24 150.20 116.82 100.13

18 يوليو 200.26 175.23 150.20 116.82 100.13

17 يوليو 200.30 175.27 150.23 116.84 100.15

16 يوليو 198.81 173.96 149.11 115.97 99.40

15 يوليو 199.70 174.74 149.77 116.49 99.85