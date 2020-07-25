ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. اقتصاد
  3. عرض الخبر

ارتفاع جنوني لأسعار الذهب في مصر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:23 - 25 يوليو 2020
اسعار الذهب اسعار الذهب
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاع جنوني في تعاملاتها أمس الجمعة 24/7/2020، بقيمة 3جنيهات، وسط توقعات بمواصلة المعدن الأصفر ارتفاعاته، في بداية تعاملاته بالبورصات العالمية وأسواق المال.

وقالت صحيفة الوطن المصرية ان سعر عيار 24 وصل إلى 971 جنيها، مقابل 968 جنيها، أمس، فيما ارتفع سعر غرام عيار 21 إلى 848 جنيهًا.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 728 جنيها، بينما بلغ الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و799 جنيهًا.

وكان الذهب عيار 21 قد وصل سعره، أول أمس، إلى 840 جنيها مصري، بعد وصول سعر الأوقية في البورصة العالمية إلى 1897 دولارا أمريكي.

إغلاق التعاملات المسائية، سجل الذهب عيار 21 الأكثر شعبية في مصر ارتفاعا بنحو 4 جنيهات مصرية تقريبا، ليصل سعره إلى 844 جنيها.

أما سعر الذهب عيار 24 وصل إلى 964.40 جنيه مصري، والذهب عيار 18 سجل سعر 722 جنيها.

وتتوافق الارتفاعات الجنونية في أسعار الذهب في مصر، مع ارتفاعات الذهب العالمية، التي اقتربت من أعلى مستوياتها قبل 9 أعوام تقريبا.

الأكثر مشاهدة

متعلقات