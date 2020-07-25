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السيد نصرالله: يجب الانتصار في الحرب على كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:17 - 25 يوليو 2020
نصر الله نصر الله
تقارير
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وهو يرتدي الكمامة تجاوباً مع التدابير الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

ويظهر نصرالله في الفيديو وهو يقول:"‏بالصبر والمقاومة والتحمل والثقة بالله والتوكل على الله والدعاء والتوسل والعمل والاجراءات واتباع العقل والعلم والضوابط.. ننتصر في هذه المعركة".

كما يظهر في الفيديو وهو يكتب رسالة جاء فيها:" ‏بسم الله الرحمن الرحيم، يجب ان ننتصر في الحرب على كورونا، الناس قادرون على ذلك".

‏وأضاف: "فقط يجب الالتزام بالإجراءات وهو امر سهل عليهم، إذا التزمنا بتغير بعض العادات وتشددنا في الإجراءات قطعا سننتصر".

‏وقال: "إما إذا اهملنا فسيكون مجتمعنا أمام كارثة كبرى على كل صعيد لا سمح الله تعالى".

 

 

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