السيد نصرالله: يجب الانتصار في الحرب على كورونا

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وهو يرتدي الكمامة تجاوباً مع التدابير الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.
ويظهر نصرالله في الفيديو وهو يقول:"بالصبر والمقاومة والتحمل والثقة بالله والتوكل على الله والدعاء والتوسل والعمل والاجراءات واتباع العقل والعلم والضوابط.. ننتصر في هذه المعركة".
كما يظهر في الفيديو وهو يكتب رسالة جاء فيها:" بسم الله الرحمن الرحيم، يجب ان ننتصر في الحرب على كورونا، الناس قادرون على ذلك".
وأضاف: "فقط يجب الالتزام بالإجراءات وهو امر سهل عليهم، إذا التزمنا بتغير بعض العادات وتشددنا في الإجراءات قطعا سننتصر".
وقال: "إما إذا اهملنا فسيكون مجتمعنا أمام كارثة كبرى على كل صعيد لا سمح الله تعالى".
بالصبر والمقاومة والتحمل والثقة بالله والتوكل على الله والدعاء والتوسل والعمل والاجراءات واتباع العقل والعلم والضوابط.. ننتصر في هذه المعركة pic.twitter.com/Hl3dtm8Grd— @alahdnews (@alahdnews2) July 24, 2020