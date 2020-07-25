إثيوبيا: "النيل لنا".. ومصر غاضة

أكد الدكتور علاء الظواهري عضو فريق التفاوض المصري ، في مداخلة هاتفية، عبر فضائية "MBC" مصر، أن "تصريحات وزير خارجية إثيوبيا، غيدو أندارجاشيو، وقوله "النيل لنا"، وإن مياهه لن تتدفق خارج البلاد تعتبر "غريبة ومستفزة".

وقال الظواهري "إذا كانت إثيوبيا تريد دفع مصر إلى الانسحاب من خلال دفع المفاوضات نحو الهاوية، قائلا إن "تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي كلام لا يقوله سياسي"، معتبرًا أن "أديس أبابا تعطي وعودًا وهمية خلال المفاوضات".

وتابع : "القاهرة كانت تنتظر دعوة الاتحاد الأفريقي إلى استئناف المفاوضات خلال أيام وفق قواعد جديدة، موضحا أن "إثيوبيا أطاحت بالأسس التي كانت ستبدأ بموجبها المفاوضات".

وحدد فترة 6 أشهر على الأقل حتى يمكن لإثيوبيا توليد الكهرباء، عبر توربينين في سد النهضة، وقال إن "إثيوبيا أغلقت إحدي بوابات السد أمام تدفق المياه، وهو ما ساهم في انخفاض منسوبها في السودان".

وأكد الظواهري، "ضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن معدلات حجز المياه"، موضحا أن "التخزين الأول لسد النهضة بحوالي 5 مليارات متر مكعب، سيتضح تأثيره في مصر في غضون 18 إلي 21 يوما".

ونشر التلفزيون الإثيوبي "etv"، يوم الأربعاء الماضي، فيديو يعرض لأول مرة لحظة ملء بحيرة "سد النهضة". وظهرت في الفيديو لحظة دخول المياه بشكل كبير إلى البحيرة، وذلك بعدما أعلنت أديس أبابا انتهاء المرحلة الأولى من ملء السد.

من جانبه، هنأ وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، الأربعاء الماضي، مواطنيه بإتمام بلاده المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة. وقال أندارجاشيو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر":

"تهانينا.. سابقا كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة، ومنها ستحصل إثيوبيا على تنميتها المنشودة.. في الحقيقة.. النيل لنا".