170 إصابة في القدس يرفع اعداد المصابين لـ2400 حالة

أكد الدكتور علي الجبريني وحدة مكافحة كورونا أن مدينة القدس شهدت يوم الجمعة تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع استمرار تفشي الفيروس ن لتصل مجمل اصابات القدس منذ بداية شهر يونيو الماضي لـ2400 إصابة .

وقال الجبريني الى انه تم تحويل 300 حالة من الحالات المتعافية إلى البيوت بناء على البروتوكول الجديد لوزارة الصحة .

وشدد الدكتور الجبريني على ضرورة إجراء الفحوصات لمن تظهر عليه الاعراض لمنع تفشي الوباء، وفي سبيل مواجهة الآثار الخطيرة المترتبة على الفيروس والأضرار الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

كما شدد الطبيب المقدسي على ضرورة الالتزام بتوصيات وزارة الصحة ، من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات ومواظبة التعقيم.