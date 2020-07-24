10 فوائد صحية مذهلة للخوخ.. إياك أن تكون ثلاجتك فارغة منه!

يعتبر الخوخ زينة فواكه الصيف، خاصة أنها من الفواكه اللذيذة التي يعشقها الجميع، ويخبئ مذاقها الطيب الكثير من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، لاسيما أن الخوخ من اللوزيات التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الفيروسات والعدوى.

واوضح موقع medicalnewstoday ان الخوخ يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية، منها: