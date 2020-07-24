10 فوائد صحية مذهلة للخوخ.. إياك أن تكون ثلاجتك فارغة منه!

يعتبر الخوخ زينة فواكه الصيف، خاصة أنها من الفواكه اللذيذة التي يعشقها الجميع، ويخبئ مذاقها الطيب الكثير من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، لاسيما أن الخوخ من اللوزيات التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الفيروسات والعدوى.
واوضح موقع medicalnewstoday ان الخوخ يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية، منها:
- تقوية المناعة: يحتوى الخوخ على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي وحمايته من الفيروسات والجراثيم.
- مضاد للاكسدة: يحتوى الخوخ على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية المختلفة.
- يزيد من نضارة البشرة والجلد وجحظهما: يحافظ على صحة الجلد ويحميه من الالتهابات وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الكولاجين وفيتامين سي والمواد المضادة للأكسدة.
- فيتامينات: يحتوى الخوخ على كمية كبيرة من الفيتامينات والألياف التي تعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم والحفاظ على صحة الجسم.
- يحافظ على صحة القلب: يعتبر الخوخ من الفواكه الهامة لصحة القلب والأوعية الدموية وحمياتها من الجلطات وتصلب الشرايين.
- ينظم ضغط الدم: يحتوى الخوخ على كمية عالية من الخصائص التى تعمل على ضبط مستوى ضغط الدم .
- يعزز من صحة الكلى: تناول الخوخ يعمل على تعزيز صحة الكلى وحمايتها من المشاكل التي تتعرض لها.
- علاج لفقر الدم: يحتوى الخوخ على الحديد الذى يعمل على تعزيز صحة الجسم وعلاج فقر الدم، لذلك ينصح مرضى الانيميا بتناول الخوخ دائما.
- يعزز الجهاز التنفسي: يعزز صحة الجهاز التنفسي والرئتين وحمايتهم من التلف والمشاكل وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي والفيتامينات الأخرى.
- طارد للجراثيم: يطرد الجراثيم والسموم من الجسم ويحافظ على صحة الامعاء .