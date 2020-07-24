"إسرائيل" تقف على "رجل ونص" خشية من استهداف حزب الله منصات الغاز

لايزال المستوى السياسي والامني والعسكري الإسرائيلي يتوقع هجوماً محتملاً من حزب الله اللبناني على خلفية الاعتداء الإسرائيلي الأخير على سورية، إذ أبدى مسؤول أمني إسرائيلي كبير خوفه من إمكانية أن يهاجم "حزب الله" اللبناني منصات الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط.

وأشار المسؤول العسكرية إلى أنَّ "حزب الله" مهتم بمهاجمة إسرائيل عن طريق البحر، وإنه يطوّر قدرات تسمح له بذلك، في مواجهة قادمة، لافتاً إلى أن سلاح البحرية الإسرائيلي مستعد لأي تحديات مهما كانت كبيرة، وبأن حماية منصات الغاز الطبيعي الإسرائيلية في البحر المتوسط، في أعلى سلم أولويات الجيش الإسرائيلي.

ولفت العميد أغينسكي إلى أنه إذا أراد "حزب الله" إلحاق ضرر استراتيجي، فسيحاول ضرب منصات الغاز، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك 5 حقول غاز طبيعي في البحر المتوسط، وهي تامار، وتامار الجنوبي، وقرش، وتمساح، وليفياثان.