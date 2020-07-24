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ارتفاع اعداد الإصابات بفيروس كورونا في نابلس

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 22:07 - 24 يوليو 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
تقارير
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سجلت محافظة نابلس خلال 24 ساعة الأخيرة إصابة حوالي 59 إصابة، ما يرفع عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد_19) إلى  401 مواطناً.

وأفادت محافظة نابلس أن حوالي 7 أشخاص العلاج في المستشفى العسكري إصابة منهم في العناية المكثفة، وتم تسجيل حالتي وفاة.

واكدت المحافظة انه توزعت إصابات اليوم على مدينة نابلس وبلاطة البلد، ومخيمي عسكر وبلاطة، وعسكر البلد، وروجيب، وزواتا.

واضافت المحافظة انه تم إغلاق قسم الولادة وقسم الحضانة في مستشفى رفيديا الجراحي بشكل مؤقت، بعد اكتشاف إصابة طبيبة وقابلتين وطفلة ومرافقتها، وتم حجر عدد من الكوادر الطبية المخالطة، وسيتم إعادة افتتاح القسم خلال 48 ساعة بعد التأكد من سلامة الطواقم الطبية وتأمين كوادر بدلاً عن الذين تم حجرهم، وتعقيم جميع المرافق في المستشفى.

وعليه تهيب المحافظة بكافة المواطنين وأصحاب المنشآت والمحلات الالتزام بشروط السلامة والصحة الوقائية وذلك حفاظاً على سلامة أبناء هذه المحافظة ومن أجل الخروج من هذه الجائحة بأقل خسائر ممكنة.

 

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