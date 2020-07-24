شرطي ينقذ طفلاً من سمكة قرش كادت أن تلتهمه!

كادت سمكة قرش أن تلتهم طفلاً، لولا تدخل شرطي أمريكي، كان خارج الخدمة، إذ استطاع انقاذ طفل على عوامة في أحد شواطئ ولاية فلوريدا بعد رصد سمكة قرش وهي تقترب منه "بشكل خطير".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الحادثة المرعبة في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويسمع في المقطع صوت شخص يقول "مرحبا صديقي.. هنالك سمكة قرش"، قبل أن يصيح آخر "هذه هي".

وفي اللحظة التي اقتربت السمكة من الصبي "بشكل خطير"، لم يجد الشرطي أدريان كوسيكي حلا سوى القفز في الماء بسرعة والإمساك بيد الطفل وسحبه نحو الشاطئ، وفقا لقناة "الحرة".

وحسب الفيديو فإن السمكة كانت على بعد أقدام فقط من الاثنين.

وقالت شرطة مقاطعة بريفارد في حسابها على "فيسبوك" إن كوسيكي، وقت وقوع الحادثة، لم يكن في الخدمة، بل كان يتجول على الشاطئ بصحبة زوجته.

وتشهد شواطئ فلوريدا أكبر عدد من هجمات أسماك القرش خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر، عندما ترتفع درجة حرارة المياه ويزداد النشاط البشري.