"حزب الله" يصدر أول تعليق على حادثة اعتراض الطائرة الايرانية في الأجواء السورية

دان حزب الله اللبناني اليوم الجمعة، بشدة العمل العدواني المتمثل بقيام طائرات حربية أمريكية بالتهديد والإرهاب ضد طائرةٍ مدنيةٍ إيرانية في الأجواء السورية.
ووصف الحزب ما جرى ضد طائرةٍ مدنيةٍ إيرانية بالعمل بـ"الإرهابي"، مشيراً إلى أنَّ التحرش بطائرة المدنية أمراً بالغ الخطورة، قائلاً: "كان يمكن أن يكون له تداعياتٌ لا يعرف مداها على مستوى المنطقة برمتها".
وقال الحزب: "قيام الطائرات الأمريكية باعتراض طائرةٍ مدنيةٍ من بين ركابها مواطنون لبنانيون يستدعي موقفاً دولياً حاسماً ضد الولايات المتحدة الأمريكية، مع التأكيد أن واشنطن هي قوة احتلال في الأرض والأجواء السورية."
واعرب الحزب عن التضامن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع الجمهورية العربية السورية في وجه العربدة الأمريكية المتمادية.