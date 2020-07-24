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ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا في الأردن إلى 1146 إصابة

  • فلسطين اليوم
  • 19:04 - 24 يوليو 2020
فحص فيروس كورونا فحص فيروس كورونا
تقارير
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سجلت وزارة الصحة الأردنية اليوم الجمعة، إصابة 15 إصابة اردنياً بفيروس كورونا (كوفيد_19)، ما يرفع عدد الإصابات في المملكة حتى اللحظة إلى 1146 إصابة.

وسجلت إصابة لطبيب يعمل في مستشفى الأمير الحسين بمنطقة عين الباشا، حيث تعمل الفرق الطبية على الاستقصاء عن سبب الإصابة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتقال العدوى، وتحديد المخالطين له وفحصهم.

كما سجلت 11 إصابة بالفيروس لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في مواقع الحجر، و3 حالات لسائقي شاحنات أردنيّين، قادمين عبر حدود العمري، فيما تعافت 5 حالات من الفيروس.

 

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