الاتحاد العام للكتّاب والأدباء وملتقى الصداقة ينظمون حفل توقيع ديوان كانوا يعبرون الظل

غزة: نظم الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين وملتقى الصداقة الثقافي وبالتعاون مع مكتبة ديانا تماري صباغ حفل توقيع المجموعة الشعرية ( كانوا يعبرون الظّل) للشاعر ماهر المقوسي، وذلك اليوم الأربعاء في مدينة غزة وسط حضور أدبي وثقافي نخبوي وشخصيات اعتبارية.

وافتتح الشاعر شجاع الصفدي مدير ملتقى الصداقة الثقافي حفل التوقيع بكلمة ترحيبية بالحضور، شاكراً الاتحاد العام للكتّاب والأدباء ومكتبة ديانا تماري على تنظيم الحفل، ومباركاً للشاعر ماهر المقوسي هذا الإصدار الإبداعي.

من جهته أكد الكاتب شفيق التلولي عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين في كلمة الاتحاد على دعم الأدباء في هذه المرحلة رغم الظروف المعقدة التي يمر بها الوطن، ومثنياً على الشاعر المقوسي ودوره في تنشيط المشهد الأدبي في قطاع غزة، ومباركاً له إصداره الجديد، كما أكد على مواصلة الاتحاد لدوره في إرساء مفاهيم التعاون مع المؤسسات الثقافية والمثقفين، ودعم حركة الطباعة والنشر، والسهر على تطوير الحركة الأدبية لمواجهة الرواية الإسرائيلية المزيفة.

كما تناول الأستاذ رائد الوحيدي مدير مكتبة ديانا تماري أهمية هكذا مناسبات لدعم الثقافة والكتّاب والإبداع في قطاع غزة، ومثنياً على دور الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين في تفعيل المشهد الثقافي ودعم الكتّاب.

وألقى الشاعر ماهر المقوسي مجموعة من نصوص ( كانوا يعبرون الظّل) لاقت استحساناً وقبولاً من قبل الحضور.

كما تناول الشاعر ياسر الوقاد المجموعة الشعرية بقراءة انطباعية، سردها بلغة جذابة ومطالباً الباحثين والأكاديميين بضرورة تناولها نقداً والتنقيب فيها عن جماليات الصورة والإيقاع.

وفي ختام الحفل وقع الشاعر ماهر المقوسي مجموعته الشعرية في أجواء من الود والسرور.

يذكر أن الحفل حضره الأمين العام المساعد للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين الروائي عبدالله تايه،والشاعر فايق أبو شاويش والشاعر ناصر عطاالله عضوا الأمانة العامة، وأمين سر المكتب الحركي المركزي للكتّاب الأستاذ الدكتور محمد صلاح أبو حميدة، ونائب أمين السر الباحث والكاتب ناهض زقوت، والأستاذ الدكتور عبدالله كراز والشاعر محمد السالمي والشاعر محمد دويدار أعضاء المكتب الحركي المركزي، ووفد من ملتقى شواطيء الأدب الشعراء عبد الهادي القدود وسليمان الحزين وهناء العمصي، ووفد من شركة الاتصالات الفلسطينية زملاء الشاعر المقوسي ونخبة من الكتّاب والأدباء منهم الشاعر ناصر رباح والشاعر الدكتور علاء الغول والروائي الدكتور عون الله أبو صفية والشاعرة عائشة محمود والناقد رزق المزعنن والكاتب والناقد طلعت قديح والشاعر المهندس عمر الهباش، وأصدقاء الشاعر المقوسي.







