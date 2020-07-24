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اثيوبيا: لا نريد اتفاقات ملزمة تقيدنا بشأن سد النهضة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:29 - 24 يوليو 2020
ملء سد النهضة الأثيوبي بمياه النيل ملء سد النهضة الأثيوبي بمياه النيل
تقارير
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أعلنت اثيوبيا اليوم الجمعة أنها لا تريد اتفاقاً ملزماً بشأن سد النهضة.

و أوضح المتحدث باسم الخارجية الاثيوبية،  دينا مفتي في مؤتمر صحفي، إن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق استرشادي فقط وغير ملزم بشأن سد النهضة، والقضايا الخلافية في الجوانب القانونية.

وأشار مفتي إلى أن الحكومة الإثيوبية لا تبحث عن اتفاق ملزم بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة، فقط اتفاق استرشادي يمكن مراجعته في أي وقت.

 

وأضاف أن المفاوضات الأخيرة حدث خلالها تقارب كبير حول القضايا الفنية، ومازال هناك بعض الخلافات القانونية التي تتطلب مزيدا من التفاوض.

وقال المتحدث إن بلاده يمكنها ملء السد في غضون 3 أعوام، وذلك انطلاقا من موسم الأمطار الغزير الذي تشهده هذه الأيام، لكنها تفضل تمديد المدة إلى سبع سنوات حرصا منها على تجاوز مخاوف دول المصب مصر والسودان والوصول إلى اتفاق يصب في مصلحة الدول الثلاث.

و حول ما تناولته وسائل الاعلام باعتزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حجب بعض المساعدات عن إثيوبيا بسبب إكمالها عملية ملء سد النهضة، نفى المتحدث ذلك، مشيرا إلى أن العلاقات مع الولايات المتحدة استراتيجية وتاريخية.

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