اللجنة الدعوية للجهاد تفتتح مسجد جريد ابو حليب بمحافظة خان يونس

افتتحت اللجنة الدعوية العامة (لجنة إعمار المساجد) وجمعية اقرأ الخيرية مسجد الحاج/ جريد أبوحليب في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

و جاء ذلك خلال صلاة الجمعة اليوم/

3 ذو الحجة 1441 هجري،

الموافق/ 24 يوليو 2020م،

شرق القرارة بمساحة ٢٠٠ متر تقريبا.

وقال مسؤول اللجنة الدعوية العامة وجمعية اقرأ الخيرية، أ. وليد حلس (أبو يحيى) إن هذا الافتتاح يأتي ضمن سلسلةٍ من الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها اللجنة الدعوية والجمعية في قطاع غزة.

واشار الى أن المسجد المُفتتح هو السابع من بين المساجد المفتتحة في محافظة خانيونس، والتاسع عشر في محافظات غزة خلال الأعوام الثلاث الماضية موجهاً الشكر والتقدير للمتبرعين والمحسنين من أبناء شعبنا المعطاء ولكل من ساهم في إتمام وإعمار هذا الصرح المبارك خاصة أبناء المرحوم الحاج جريد أبو حليب الذين تبرعوا بالأرض والبناء.

وأضاف أن لجنة إعمار المساجد واللجنة الدعوية العامة بصدد افتتاح المزيد من المساجد في قطاع غزة خلال الفتره المقبلة إن شاء الله، داعياً أهل الخير للتبرع والمشاركة في إتمام و إعمار بيوت الله عزوجل لانها من أفضل الصدقات الجارية وأعظمها للمرء المسلم في حياته ومماته وفي الدنيا والآخرة.















